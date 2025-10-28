إطلاق خدمة توصيل الطرود بالـ «درونز» في ند الشبا

افتتحت هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشركة «كيتا درون»، أمس، مساراً جديداً لتوصيل الطرود بالطائرات بدون طيار «درونز» في منطقة ند الشبا، حيث ستتمكّن تلك الطائرات من إيصال الطلبات الغذائية من مطاعم ومقاهي «آفنيو مول» في ند الشبا إلى سكان المنطقة عبر نقطة التوصيل، والتي تقع في مسجد ند الشبا الكبير.

ودشّن مدير عام الهيئة، محمد عبدالله لنجاوي، المسار رسمياً من خلال أول طلب يتم تسليمه عبر طائرة بدون طيار في منطقة ند الشبا، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في دبي.

وقال لنجاوي: «تعكس هذه المبادرة ريادة دبي في تبنّي الابتكار الذي يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية، حيث كانت شركة (كيتا درون) في طليعة مطوّري هذه التكنولوجيا، ونتطلع إلى أن يصبح توصيل الطلبات عبر (الدرونز) واقعاً يومياً في مختلف أنحاء الإمارة».

وأضاف: «من خلال تمكين ممرّات التوصيل الذكية، فإننا نُسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا في دبي».

من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، إن «اختيار مسجد ند الشبا الكبير كنقطة انطلاق لمشروع التوصيل يعكس رؤية متقدمة ليشمل دور المساجد في التنمية المجتمعية المستدامة، ويعبر عن مكانتها كمرافق حيوية تخدم الناس وتواكب احتياجات العصر».

وأكد «التزام الدائرة الدائم بدعم المبادرات الوطنية المبتكرة بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المتوازنة، التي تجمع بين الأصالة والتجديد».

بدوره، قال المدير العام لشركة «كيتا درون»، جونوي يانغ: «يمثّل هذا الإنجاز بداية عملياتنا التجارية وتوسيع شبكة مسارات التوصيل عبر الـ(درون) في مختلف المناطق بدبي»، مشيراً إلى أن «هذا المسار لا يرمز فقط إلى التقدم التكنولوجي، بل يجسّد أيضاً رؤية دبي نحو الارتقاء بالمدن لتكون أكثر ذكاء وسرعة واستدامة».