تدشين «نظام مجتمع الموانئ» في مومباسا

دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسمياً تطبيق «نظام مجتمع الموانئ» المتقدم، في إنجاز مهم في مسيرة كينيا نحو تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز كفاءتها.

وباعتباره بوابة لأكثر من 12 دولة غير ساحلية في شرق ووسط إفريقيا، يتعامل ميناء مومباسا على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية مع جزء كبير من واردات وصادرات المنطقة، ما يجعل التحوّل الرقمي أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز القدرة التنافسية التجارية للمنطقة. وُضع هذا النظام بالتعاون مع الشركة الكينية «إي إم إي أي بورت لوجيستكس»، وتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة موانئ كينيا والحكومة الكينية. ومع أن موانئ دبي العالمية لا تُدير ميناء مومباسا، فإن النظام الجديد يُمكّن جميع مستخدمي الميناء - من القطاعين العام والخاص - من الاستفادة من تحسين مراقبة البضائع والكفاءة التشغيلية، وتسريع عمليات التخليص.