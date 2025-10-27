مكتوم بن محمد: ميزانية الاتحاد لعام 2026 قفزة نوعية تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، وتعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة في مختلف المجالات.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، وتعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة في مختلف المجالات".

وأضاف سموه: "تركيزنا دائماً على الاستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، لضمان جودة حياة مستدامة لكل من يعيش على أرض الإمارات".

وتابع سموه" : "وميزانيتنا تُجسد رؤية قيادتنا في بناء اقتصادٍ وطني أكثر تنوعاً واستدامة، وتعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة وقدرتنا على التكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على وتيرة التنمية المتوازنة".

وختم سموه بالقول: "العمل الحكومي اليوم أكثر كفاءة وتكاملاً، والطموح نحو المستقبل أكبر من أي وقت مضى".