"دي بي ورلد" تفتتح "المنطقة اللوجستية بالسخنة"

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسميًا "المنطقة اللوجستية بالسخنة"، في خطوة بارزة تؤكد التزامها المتواصل بدعم مكانة مصر كمركز رائد للتجارة الإقليمية والعالمية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل البريطانية للتنمية والاستثمار المؤثر، الذراع التنموية للمملكة المتحدة.

تقع المنطقة اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتُعدّ تجسيداً لجهود "دي بي ورلد" المستمرة في دعم وتعزيز البنية التحتية للتجارة في جمهورية مصر العربية على المدى الطويل.

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والأستاذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، جرى افتتاح "المنطقة اللوجستية بالسخنة" في حفل خاص شهد مشاركة حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين، والشركات العالمية، والقطاع الخاص.

ويبلغ استثمار "دي بي ورلد" لتطوير "المنطقة اللوجستية بالسخنة" 85 مليون دولار أمريكي والمقدرة مساحتها الإجمالية بحوالي 300 ألف متر مربع على مرحلتين؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل بمساحة 235 ألف متر مربع، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.

وفي المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية. وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي على بُعد 15 دقيقة من ميناء السخنة، و30 دقيقة من مدينة السويس، و45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات، بالإضافة إلى استفادتها من الإعفاءات الضريبية والجمركية والإجراءات التجارية الميسّرة. وقد شهدت المنطقة اللوجستية إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ تم بالفعل توقيع عدة عقود تشغيلية، ويجري التفاوض مع عدد كبير من العملاء المحتملين.

ويُعدّ هذا الإنجاز أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي والغير جمركي (خالص الرسوم الجمركية)، إلى جانب حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء. وتدعم المنطقة اللوجستية قطاعات رئيسية مثل المواد الخام، والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإليكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية.

وبهذه المناسبة، أكّد سلطان أحمد بن سليّم أن التزام "دي بي ورلد" تجاه مصر يتجاوز حدود الميناء ليصل إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تُغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها، انطلاقا من خطوط الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي. وأضاف: "يتمثل هدفنا في تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد لتعزيز تدفق الحركة التجارية ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النموّ الاقتصادي نحو الأمام".

كما أعلن رئيس مجلس الإدارة عن بدء العمليات الإنشائية في منشأة متطوّرة للتخزين المبرّد والمجمد في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 16 ألف متر مربع، وباستثمار قدره 29 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز قدرات سلاسل الإمداد المبرد والمجمد في مصر، مما يسهم في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الزراعية.

وعلى صعيد آخر، تتابع "دي بي ورلد" المراحل النهائية لاتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر لتطوير منطقة حرة عامة تمتد على مساحة 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجدير بالذكر أن "دي بي ورلد" تواصل منذ عام 2008 ترسيخ حضورها كشريك محوري في مسيرة نمو التجارة المصرية، عبر استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار أمريكي خصّصتها لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية. وتمضي المجموعة بمشاريعها الهادفة إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية من خلال تطوير منظومة لوجستية مستدامة تُقدّم خدمات متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ، ما يُمكّن المتعاملين من الوصول إلى حلول سلاسل إمداد سلسة وآمنة وفعّالة تعكس رؤية "دي بي ورلد" الطموحة نحو جعل التجارة أكثر ترابطًا واستدامة في المستقبل.