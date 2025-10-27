69.4 مليون حاوية تناولها موانئ دبي العالمية خلال 9 أشهر

أعلنت موانئ دبي قيامها بمناولة 69.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 عبر محفظة أعمالها العالمية، مقابل 65.3 مليون حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً في أحجام المناولة الكلية بنسبة 6.3%، وفقاً لوثيقة نشرتها المجموعة على موقعها الشبكي، واطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، أضافت المجموعة 4.1 ملايين حاوية جديدة إلى حجم أعمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع حجم المناولة بنسبة 5.5% ليصل 24 مليون حاوية نمطية، مقابل 22.7 مليون حاوية في الفترة ذاتها من عام 2024.

وتعامل ميناء جيل علي خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري مع 3.8 ملايين حاوية نمطية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تعامل ميناء جبل علي مع نحو 11.58 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ11.4 مليون حاوية في الفترة المقابلة من 2024، بنمو 1.4%.

وعززت المجموعة من أدائها في منطقة آسيا والهادئ وشبه القارة الهندية، حيث ارتفعت مناولة الحاويات في هذه المنطقة الجغرافية 3.3% لتصل إلى نحو 33.3 مليون حاوية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ32.2 مليون حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شهد الشركة أداءً قوياً بنسبة نمو بلغت 9.4%، لتصل إلى 25.7 مليون حاوية نمطية في الفترة بين يناير وسبتمبر، مقابل 23.4 مليون حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوى الأميركتين وأستراليا، ناولت الشركة نحو 10.4 ملايين حاوية، مقارنة مع 9.5 ملايين حاوية بزيادة 8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وسجلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في النصف الأول من عام 2025، في تأكيد واضح على قوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وارتفعت العوائد بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 41.14 مليار درهم.

وواصلت «دي بي ورلد» ضخ استثماراتها في أسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصروفاتها الرأسمالية 3.97 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام. وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من المصروفات الرأسمالية خلال العام بأكمله، وتركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.