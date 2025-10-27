«رُوّاد» تمول 7 مشاريع جديدة وتُدرّب 461 رائد أعمال في الربع الثالث

كشفت النتائج الفصلية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الربع الثالث من العام الجاري 2025 شهد تمويل سبعة مشاريع ريادية جديدة بنظام التمويل المباشر بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و190 ألف درهم، بينما انضم إلى عضوية المؤسسة 135 مشروعاً جديداً مع حصول 108 مشاريع على تجديد عضويتها للسنتين الثانية والثالثة إلى جانب تمديد عضوية 52 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة، في حين نجح 30 مشروعاً في التعاقد مع جهات حكومية بإجمالي مليون و573 ألف درهم.

واستفاد 461 رائد ورائدة أعمال من 21 برنامجاً تدريبياً وورشة تعريفية عُقدت خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، إن «بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة تشهد نضجاً إيجابياً وتنوعاً متصاعداً يعكسان حرص الشباب الإماراتي من الجنسين على استثمار الفرص والممكنات التي توفرها المنظومة الاقتصادية للإمارة لمصلحة روّاد ورائدات الأعمال»، مشيداً بجهود وإسهامات مؤسسة «رُوّاد» في هذا الجانب وسعيها الناجح إلى إبراز وتكوين طاقات ريادية تؤمن بالكفاءة والإبداع والإنتاجية، وقادرة على المشاركة في خدمة مجتمعها، والسعي إلى تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية التي تؤسسها وتديرها.

ولفت إلى أن الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المؤسسة تسهم في تعزيز قدرة المشاريع الوطنية على التوسع واستحداث فرص عمل نوعية تدعم الاقتصاد المحلي، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة بالاستفادة من المحفزات الاقتصادية التي توفرها الإمارة في سبيل تسهيل تأسيس المشاريع في مختلف القطاعات ودعم استمراريتها.