«كهرباء دبي» تتصدر التصنيف الدولي للرشاقة المؤسسية

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الأولى عالمياً بين المؤسسات الخدماتية في الرشاقة المؤسسية للعام الثاني على التوالي، وذلك وفق تصنيف معهد رشاقة الأعمال العالمي، الجهة غير الربحية الأبرز دولياً في قياس مستوى نضج الرشاقة والمرونة المؤسسية، وذلك في إنجاز جديد يؤكد ريادة الهيئة عالمياً وقدرتها على منافسة كبرى المؤسسات الدولية.

كما جاءت الهيئة في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية في دبي في الرشاقة المؤسسية، ما يؤكد قدرتها على تبنّي وتطبيق مفاهيم وأساليب العمل الرشيقة بكفاءة عالية. وجاء هذا التصنيف بعد عملية تقييم شاملة أجراها المعهد تضمنت مقابلات مع فريق الإدارة العليا، واستطلاعات رأي شملت موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي على مختلف المستويات.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يعكس تحقيق الهيئة لهذه المرتبة الرائدة، للعام الثاني على التوالي، جهودنا المتواصلة لترسيخ ثقافة الرشاقة المؤسسية في مختلف قطاعات الهيئة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع التميز والابتكار في صدارة الأولويات. كما يؤكد هذا الإنجاز العالمي مكانة دبي الريادية في استشراف المستقبل وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، ويسلط الضوء على قدرة الهيئة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف الطاير: «نحرص على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على المرونة والقدرة على التكيف السريع مع المستجدات، مدعومة بالاستثمار في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والحوسبة السحابية، إضافة إلى ريادتنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ونفخر بأن تكون الهيئة مثالاً يُحتذى في مجال الرشاقة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة وصناعة المستقبل».

من جهته، قال الشريك المؤسس لمعهد رشاقة الأعمال العالمي، إيفان ليبورن: «يسلط حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على اعتماد الرشاقة المؤسسية الضوء على ما يمكن تحقيقه، عندما يكون التركيز على الابتكار وخدمة المتعاملين في صميم عمل المؤسسة. ويُعد تصنيف الهيئة كأعلى مؤسسة خدماتية تقييماً على مستوى العالم، وإحدى أبرز الجهات الحكومية في دبي، للعام الثاني على التوالي، أكثر من مجرد إنجاز، إنه شهادة على رؤيتها الثاقبة، ومرونتها العالية، والتزامها الراسخ بصناعة مستقبل أفضل لمتعامليها ومجتمعها».