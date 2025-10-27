تحالف لتحديث شبكات المرافق والنمو الرقمي في دبي       

وقّعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي»، المتخصصة عالمياً في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تحديث شبكات المرافق في دبي، وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة، ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل رقمي مستدام.

وبصفتها حاصلة على ترخيص خاص بإنترنت الأشياء، يمكّنها من تسويق وتشغيل شبكات وخدمات إنترنت الأشياء تجارياً داخل دولة الإمارات، تواصل «إنفرا إكس» ريادتها في تمكين منظومات اتصال آمنة ومرنة تدعم البنية التحتية الحيوية في الدولة.

من جانبها، توفّر «هواوي» خبراتها العالمية في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات الذكية، بما ينسجم مع مهمة «إنفرا إكس» في تقديم الابتكار والموثوقية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«إنفرا إكس»، راشد الأحمدي: «تُعّد الشراكات من هذا النوع محوراً أساسياً لتسريع مسيرتنا نحو مستقبل رقمي ومستدام. وبالعمل مع (هواوي)، سنستفيد من تقنيات اتصالات متقدمة تُحسّن توزيع الطاقة وتُعزّز الكفاءة التشغيلية، وتتوافق مباشرة مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ونهدف معاً إلى تعزيز منهجية عمل قطاع المرافق في العصر الرقمي، مع التركيز على الاستدامة والأمن والابتكار».