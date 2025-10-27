«الشارقة الإسلامي» يبيع كامل أسهم الخزينة

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في بيع كامل أسهم الخزينة البالغة 167.67 مليون سهم، والتي تُمثّل 5.18% من إجمالي رأسماله، وذلك خلال فترة وجيزة بعد إعلانه نتائجه المالية للربع الثالث والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما يعكس الثقة المتزايدة بأداء المصرف ومتانة مركزه المالي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، محمد عبدالله، أن «الإقبال الكبير على أسهم المصرف يعكس ثقة المستثمرين بقوة مركزه المالي واستراتيجيته القائمة على النمو المستدام»، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للربع الثالث تُجسّد كفاءة الأداء ونجاح المصرف في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي.