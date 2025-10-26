دبي تواصل استقطاب شركات جديدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية

واصلت دبي استقطاب شركات جديدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية منذ مطلع عام 2025، مستندة إلى بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة تُمكّن الشركات المتخصّصة من التوسّع خليجياً وإقليمياً.

وتستهدف استراتيجية «دبي اللانقدية» تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول عام 2026.

ويُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بزيادة تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات درهم سنوياً.

كما تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء، وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة.

وفي هذا السياق، دشّنت شركة «في تي ماركتس» (VT Markets) مقرّها الإقليمي في دبي لتقديم خدمات التداول والخدمات المالية الرقمية، عبر سلسلة لقاءات أعمال مع شركاء القطاع ومؤسساته، بما يعزّز حضورها في أسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وجاء افتتاح المقر خلال فعالية أعمال عقدتها الشركة أخيراً في دبي بعنوان «VT Markets Dubai Week»، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات المالية والمستثمرين.

يأتي الإطلاق عقب حصول الشركة على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) – الفئة الخامسة في دولة الإمارات، بما يرسّخ إطار الامتثال التنظيمي ويرفع ثقة المتعاملين في خدماتها.

وتؤكد الشركة أن مكتب دبي سيعمل كمركز إقليمي لدعم العملاء وبناء الشراكات والتواجد الميداني، مستندةً إلى وجودها في أكثر من 160 دولة ضمن رؤيتها الهادفة إلى تبسيط التداول وتعزيز الابتكار وسهولة الوصول.

إلى جانب ذلك، تعوّل الشركة على موقع دبي كبوابة تمويلية ولوجستية إلى أسواق مجلس التعاون، مستفيدةً من منظومة الترخيص والرقابة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، لتوسيع نطاق منتجاتها الرقمية وخدماتها المؤسسية عبر المنطقة.