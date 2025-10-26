تعاونية الشارقة تنشئ فرعاً دائماً بـ 35 مليون درهم

أعلنت تعاونية الشارقة عن افتتاح فرعها المؤقت في منطقة القطينة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويمتد فرع تعاونية الشارقة المؤقت على مساحة 500 متر مربع ويحتوي على أكثر من 5000 صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى أقسام متخصصة للمنتجات الطازجة، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من السلع الأساسية خلال فترة العمل المؤقتة. كما أعلنت تعاونية الشارقة عن إنشاء فرع دائم في منطقة القطينة 4 بضاحية مهذب، وبكلفة تقارب 35 مليون درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، أن افتتاح الفرع المؤقت جاء استجابة سريعة وفعالة لتلبية متطلبات أهالي القطينة، مشيراً إلى حرص تعاونية الشارقة على توفير تجربة تسوّق مريحة ومتطورة عبر إطلاق خدمة التوصيل «Yalla»، عبر التطبيق الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل.