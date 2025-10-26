غرفة أبوظبي: 24.5 ألفاً عدد العضويات النشطة في قطاع الأغذية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء من خلال مشاريع استراتيجية ومبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار وتوفير التمويل، وتسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.

وتتكامل هذه الجهود عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفاً و594 عضوية.

وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيساً لحركة السلع الغذائية بين القارات، كما رسخت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه، في تصريح لـ«وام»، أن «دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية».

من جانبه أكد رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء «Food Tech Valley»، أحمد الشيباني، أن المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الثمرات للتجارة، عمرو شاهين، إن «أسبوع الغذاء العالمي في أبوظبي يشكل مناسبة مهمة للترويج والتعريف بمنتجات الشركة، وبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات المشاركة والمستثمرين، بما يفتح آفاقاً للتعاون الاستثماري المثمر بين مختلف الأطراف».

وأشار إلى أن شركته شاركت في فعاليات أسبوع أبوظبي الغذائي وتعرض عدداً من المنتجات الزراعية التي تنتجها في مزارعها داخل الدولة، حيث يصل عدد منتجاتها إلى 30 منتجاً من الفواكه والخضار التي يتم توزيعها في السوق المحلية، وتصديرها إلى عدد من الدول من أهمها السعودية والكويت وألمانيا والسويد.

وأضاف أن «دولة الإمارات تتحول إلى وجهة للإنتاج الزراعي، ونجحت في تصدير منتجاتها الزراعية إلى الخارج، وتتميز هذه المنتجات بجودتها العالية، والأسعار التنافسية، ما يجعلها الخيار المفضل للمستهلكين».