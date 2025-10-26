20.5 درهماً تراجعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بقيم راوحت بين 15.5 و20.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما يأتي الانخفاض عقب سلسلة من الزيادات المتتالية غير المسبوقة والتي استمرت تسعة أسابيع متتالية.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة وتيرة الانخفاض لأسعار المعدن الأصفر وبنسب كبيرة أسهمت في تحسن نشاط الطلب على مختلف منتجات الذهب سواء من السبائك أو المشغولات، لافتين إلى أن العديد من المتعاملين يتجهون للشراء حالياً عقب تأجيل قرارات الشراء خلال فترات الارتفاع السابقة، وتخوفاً من عودة الأسعار للزيادات مجدداً.

إلى ذلك بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 490 درهماً، بانخفاض قيمته 20.5 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 454 درهماً، بتراجع قدره 18.75 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 435.25 درهماً، بانخفاض بلغ 18 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 373 درهماً، بتراجع بلغ 15.5 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «الأسواق تشهد حالياً نشاطاً في الطلب على منتجات المشغولات بمختلف أنواعها، وذلك مع توجه العديد من المتعاملين لشراء منتجات الهدايا خلال الفترة الحالية للاستفادة من تراجع الأسعار، وعقب تأجيل بعض المتعاملين لقرارات الشراء خلال فترات سابقة».

وأضاف أن «النشاط الذي تشهده الأسواق المحلية حالياً على منتجات المشغولات والمجوهرات يأتي مدعوماً أيضاً بنمو الطلب من فئات الأفواج السياحية والذين يشترون الهدايا التذكارية من المجوهرات خلال زياراتهم للدولة».

من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات في شركة «تيتان»، إديتيا سينج، إن «تراجع الأسعار وبمعدلات كبيرة انعكس بشكل إيجابي على معدلات الطلب في الأسواق المحلية والتي شهدت نشاطاً في الطلب على مختلف منتجات الذهب سواء من السبائك أو المشغولات»، لافتاً إلى أن «توجه عدد من المتعاملين لشراء الهدايا من منتجات المعدن الأصفر يأتي في ظل تزايد الثقة في قيمة الهدايا الذهبية وبعد سلسلة طويلة من الارتفاعات سجلتها خلال الفترة الماضية».

وأوضح مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «تسجيل المعدن الأصفر لتراجع وبقيمة كبيرة حفز عدداً من المتعاملين لشراء احتياجاتهم من منتجات المشغولات، بعد تأجيل قرار الشراء خلال فترات سابقة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأسابيع الماضية»، لافتاً إلى أن «تحسن الطلب على شراء المشغولات يأتي أيضاً في إطار تخوف بعض المتعاملين من ارتفاع الأسعار مجدداً».

وأضاف أن «الأسواق شهدت أيضاً نمواً في الطلب على منتجات السبائك، وذلك مع انتشار توقعات بمواصلة أسعار المعدن الأصفر للارتفاعات بدعم متغيرات الاقتصاديات العالمية خلال الفترات المقبلة».