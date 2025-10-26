16 جهة عارضة من الإمارات تشارك في «واير» و«تيوب»

يشارك نحو 16 جهة عارضة من الإمارات في معرضي «واير» و«تيوب» العالميين اللذين سيقامان في مدينة دوسلدورف بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2026.

وقال مدير المشروع في شركة «ميسي دوسلدورف»، دانييل رايفش، إن «أكثر من 16 جهة عارضة من دولة الإمارات أكّدت مشاركتها حتى الآن، من بينها شركتا (دوكاب) و(كوناريس)». ومع أكثر من 2500 عارض من 65 دولة على مساحة عرض تقارب 120 ألف متر مربع، يُشكّل المعرضان معاً مركزاً حيوياً عالمياً لتقنيات الصناعات المستقبلية. وقال رايفش: «تُعدّ دوسلدورف أهم موقع للمعارض التجارية في العالم لصناعتنا، فهي المكان الذي تُقدَّم فيه الابتكارات لأول مرة على الساحة الدولية».