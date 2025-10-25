دبي تجذب استثمارات أرمينية بـ 1.4 مليار درهم

كشف نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، عن أن حجم الاستثمارات الأرمينية في دبي، وصل إلى نحو 383 مليون دولار (نحو 1.4 مليار درهم) خلال الفترة من 2018 إلى 2024، مشيراً إلى أن عدد الشركات الأرمينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، تجاوز 500 شركة بنهاية يونيو من العام الجاري، في حين انضمت 79 شركة أرمينية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال الشامسي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى العاصمة الأرمينية يريفان أخيراً، إن هذا النمو القوي في عدد الشركات الأرمينية المسجلة يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في دبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وأرمينيا، تشهد نمواً متسارعاً، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين خلال عام 2024، إلى 25.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 76% عن عام 2023.

إلى ذلك، ذكرت غرفة تجارة دبي، في بيان أمس، أنها اختتمت فعاليات بعثتها التجارية إلى جورجيا وأرمينيا بتنظيم 301 اجتماع عمل ثنائي في يريفان بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الأرمينية، بهدف بحث إبرام شراكات واعدة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة، منتدى أعمال عنوانه «مزاولة الأعمال مع أرمينيا»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في يريفان، وغرفة تجارة وصناعة أرمينيا، ووزارة الاقتصاد الأرمينية، وهيئة ترويج الاستثمار في أرمينيا، واتحاد المصنعين ورجال الأعمال في أرمينيا.

وشارك في المنتدى 237 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في أرمينيا.