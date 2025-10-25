البنوك والعقارات تقود مكاسب «دبي المالي» في أسبوع

واصل سوق دبي المالي، مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.24% أو ما يعادل 74.05 نقطة ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 6066.23 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.047 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بـ1.03 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 17 مليار درهم.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات، الأسبوع الماضي، نمو أسهم قطاع العقارات بنسبة 2.98%، والبنوك بنسبة 1.21%.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 5.47%، و«جي إف إتش» بنحو 5.49%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.73%، و«مصرف عجمان» بنسبة 3.6%، وصعد سهم «دبي للاستثمار» بنحو 1.68%، ونما سهم شركة «ديوا» بنحو 1.82%، كما ارتفعت أسهم بنك «دبي الإسلامي» بنسبة 1.67%، و«إعمار للتطوير» بنحو 1.37%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات، الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 2.71 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 686.87 ملايين سهم، وتنفيذ 57.92 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 339.15 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.374 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.035 درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10201.57 نقطة. وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.1475 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة بـ3.1332 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 14.28 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 5.56 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.3 مليار سهم، وتنفيذ 96.88 ألف صفقة.

ودعم أداء سوق أبوظبي في أسبوع، ارتفاع سهم «أبوظبي للموانئ» بنسبة 13.91%، و«بنك أم القيوين» بنسبة 8.89%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 5.46%، وصعد سهم «امستيل» بنحو 5.17%، ونما سهم بنك «أبوظبي الأول» بنحو 4.27%، و«أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 4.06%.

