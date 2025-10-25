إطلاق الدورة الثالثة من «دبي لإدارة الشركات العائلية»       

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.

كما يهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية ودولية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.

ويجمع البرنامج بين التعليم النوعي الدقيق والمعارف الأكاديمية التطبيقية، ويتضمن مساقات تدريبية، وزيارات ميدانية لشركات عائلية عالمية، إضافة إلى رحلة دولية إلى إيطاليا تتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية تعزز قدراتهم القيادية.

ويضم البرنامج 27 مشتركاً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية، ويشمل برنامجاً تدريبياً يشرف عليه نخبة من أساتذة كلية بوكوني للإدارة في ميلانو - إيطاليا، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يعد البرنامج منصة تدريبية متقدمة ترتكز على مناهج عالمية رفيعة المستوى، ما يجعله واحداً من البرامج التعليمية المتميزة على الصعيد الدولي، كما يتيح البرنامج للمنتسبين التعرف إلى التوجهات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي، مع التركيز بشكل خاص على أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لاكتساب رؤية شاملة حول السياسات والخطط التي تعزز نمو القطاع الاقتصادي وترسخ تنافسية دبي عالمياً».

من جهته، قال مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ماجد الشامسي: «يمثل إطلاق الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية خطوة مهمة نحو تمكين الجيل الجديد من قادة الشركات العائلية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتهم للاستجابة للمتطلبات المستجدة على المستويات الشخصية والعائلية والإدارية ضمن منظومة أعمال شركاتهم».