«ديوا» تطوّر أنظمة إدارة فيديو ذكية قادرة على التحليل اللحظي للبيانات

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مذكرة تفاهم مع شركة «هيكفيجن»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتطوير حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، واستكشاف أسواق جديدة، وابتكار فرص أعمال واعدة في قطاعات متعددة.

وأفادت «ديوا»، في بيان أمس، بأن الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»، راشد الأحمدي، ورئيس شركة «هيكفيجن» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فرانك سونغ، وقّعا مذكرة التفاهم.

وقال الأحمدي: «إن مذكرة التفاهم مع (هيكفيجن)، تعكس التزام (إنفرا إكس) الاستراتيجي بتسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المرئي الذكي».

وأضاف أن التعاون سيركز على تنفيذ استراتيجية دخول للأسواق، ترتكز على تقديم أنظمة إدارة فيديو ذكية قادرة على تحليل البيانات في الوقت الفعلي لخدمة البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الكبرى، بما يعزز الأمن والكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تماشياً مع أهداف دولة الإمارات في بناء منظومة رقمية آمنة ومتكاملة.

من جانبه، قال سونغ: «من خلال دمج تقنيات (هيكفيجن) المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المرئي مع القدرات الرقمية المتطورة لشركة (إنفرا إكس)، نهدف إلى تقديم حلول ذكية متكاملة تسهم في تعزيز السلامة العامة، وتمكين العمليات الذكية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية».