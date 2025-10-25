18.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجّلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 18.97 مليار درهم، بعد تنفيذ 5459 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 11.8 مليار درهم. وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3477 مبايعة لوحدات سكنية، و212 مبايعة لمبانٍ، و345 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4034 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1210 معاملات، بقيمة 4.41 مليارات درهم، موزعة بواقع 853 مبايعة لوحدات سكنية، و135 مبايعة لمبانٍ، و222 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 2.76 مليار درهم، بواقع 215 معاملة موزعة على 114 مبايعة لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و86 مبايعة لأراضٍ.