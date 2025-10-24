وزارة المالية تعلن عن إطلاق مبادرة "صكوك الأفراد" للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

أطلقت وزارة المالية مبادرة "صكوك الأفراد"، لتُمكّن المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية، ولتسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، وتمكين الأفراد من الاستثمار بسهولة وأمان.

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، أن إطلاق وزارة المالية لمبادرة "صكوك الأفراد" يشكّل خطوة نوعية نحو تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، ويعزز فرص المشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.

وقال سموه إن المبادرة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الأفراد وتعزيز ثقافة الادخار، وتطوير أدوات الاستثمار الحكومية لتكون أكثر شمولاً واستدامة، مؤكداً أن اقتصاد دولة الإمارات يصنع الفرص، ويمنح الأمل، ويُكرّس مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وصناعة الريادة.