غرف دبي تفتح باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

أعلنت غرف دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلتها الجديدة، التي تعتبر أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في دبي، حيث تكرم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الإعلان عن افتتاح التسجيل في الجائزة، تم خلال فعاليات منتدى «التميز المتجدد» الذي نظمته غرف دبي أخيراً في مقرها الرئيس بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال. وتناول المنتدى أحدث معايير وتوجهات التميز والنماذج الفعالة في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدءاً من العمليات التشغيلية، مروراً بإدارة رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي، وصولاً إلى الإدارة المالية، وذلك بهدف دعم تطوير الأداء، وتعزيز المرونة المؤسسية، وخلق قيمة مستدامة للأعمال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لدعم الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها في رحلتها نحو تحقيق التميز المؤسسي المستدام». وأكد أن «غرف دبي تحرص على توفير الأدوات والمنصات التي تمكّن مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي، وتعزيز مرونة الأعمال وقدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الواعدة».