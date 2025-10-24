2500 عارض من 79 دولة يشاركون في «غلفود للتصنيع 2025»

يشهد معرض «غلفود للتصنيع 2025» الذي تنطلق دورته الحادية عشرة في الرابع من نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 2500 عارض من 79 دولة، نمواً استثنائياً بنسبة 32%، مقارنة بنسخته السابقة، ليؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة تشكيل خريطة إنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات والمواهب والتقنيات الحديثة.

وذكر بيان صادر أمس، أن المعرض يغطي ضمن 21 قاعة، سلسلة القيمة الإنتاجية الكاملة التي تشمل المكونات والتصنيع والتعبئة والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد والتحكم والأتمتة.

وتشهد دورة هذا العام من المعرض مشاركة 90% من أبرز العلامات التجارية العالمية، إلى جانب عدد من المبتكرين الجدد، ما يعكس جاذبية دبي وجهة عالمية تجمع بين الاستثمار والابتكار في قطاع الأغذية.

ويأتي هذا النمو المتسارع في ظل تحول منطقة الشرق الأوسط إلى وجهة عالمية لصناعة الغذاء، واستجابة لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، في ظل توجّه المصنعين إلى نقل عملياتهم إلى دولة الإمارات، لما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية متقدمة، وممرات تجارية مفتوحة وسياسات صناعية متطورة، بينما يُعزّز تصنيف دبي كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر دورها الريادي في دعم الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة.

وفي إطار أجندة المعرض، تستضيف قمة تكنولوجيا الأغذية (FoodTech Summit)، نخبة من الخبراء والمبتكرين من شركات كبرى، لمناقشة مستقبل تمويل تكنولوجيا الأغذية وتقنيات سلامة سلاسل التبريد والبروتينات البديلة، إلى جانب استعراض التحولات الكبرى في سلاسل الإمداد الحية والإنتاج.

وقال نائب الرئيس لإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، مارك نابير: «تحتل دبي اليوم مكانة مثالية لقيادة التحول الصناعي عالمياً. ففي ضوء الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع، وتماشياً مع مستهدفات (مشروع 300 مليار)، تقود الدولة حقبة جديدة من الإنتاج المتقدّم والذكي. ويأتي معرض (غلفود للتصنيع) في قلب هذا التطور ليعكس نموه الاستثنائي دور المنطقة كمركز محوري للتصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «الذكاء الاصطناعي يُعدّ من أبرز محركات النمو الصناعي في المنطقة».