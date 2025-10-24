دبي تستقبل 2.6 مليون سائح من أوروبا الغربية خلال 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 12.54 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 11.93 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2025، مسجلة أكثر من 2.6 مليون سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 17%، مسجلة نحو 2.1 مليون سائح.

بدورها، استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 15% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي، مسجلة أيضاً أكثر من 1.8 مليون سائح، بينما حلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، مسجلة نحو 1.8 مليون سائح.

من جهتها، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.38 مليون سائح، بنسبة بلغت 11% من الإجمالي، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة أكثر من 1.15 مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 879 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 554 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 245 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس 2025، أكثر من 152.2 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، مقابل نحو 151.3 ألف غرفة فندقية ضمن 824 منشأة في نهاية أغسطس 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 78.5%، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2025، مقابل 76.2% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54 ألف غرفة فندقية ضمن 169 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.4 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

أما الفنادق المصنّفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة»، فقد استحوذت على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية، بينما سجلت الشقق الفندقية أكثر من 25.4 ألف غرفة ضمن 179 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي بنهاية أغسطس الماضي 3.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 29 مليون ليلة، مقابل نحو 27.8 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 526 درهماً خلال نهاية أغسطس 2025، مقابل 503 دراهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 4%، بينما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 413 درهماً في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 384 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 8%.

