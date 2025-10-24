تعاون بين «إينوك» و«أمازون» لتعزيز سرعة توصيل المنتجات

أعلنت مجموعة «إينوك»، و«أمازون الإمارات» أمس، عن تعاون استراتيجي لتقديم حلول مبتكرة في قطاع التجزئة للعملاء في دولة الإمارات.

وذكرت «إينوك» في بيان، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع «أمازون»، تُمثّل خطوة تجمع بين شبكة «إينوك» الواسعة في قطاع التجزئة، والتقنيات المتطورة التي تمتلكها «أمازون»، حيث تُرسي الاتفاقية أسساً لإطلاق مبادرات مشتركة ترتقي بتجربة العملاء، عبر قنوات البيع الرقمية والتقليدية داخل المتاجر على حد سواء.

وستستفيد «أمازون» من الانتشار الجغرافي الواسع لمجموعة «إينوك» عبر الدولة، لتعزيز سرعة توصيل المنتجات اليومية وذات الطلب المرتفع إلى العملاء، مع الحرص على تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.

ومن خلال تحويل البنية التحتية الحالية لمجموعة «إينوك» في المجمعات السكنية إلى مراكز لوجستية سريعة، تسعى «أمازون» إلى تسريع عمليات توصيل المنتجات إلى وجهتها النهائية، وتقليل المسافات المقطوعة، والحد من الازدحام المروري. كما ستدرس «أمازون» إمكانية توظيف تقنية «جاست ووك أوت» في متاجر «زووم»، ضمن مواقع مختارة، ما يتيح للعملاء إتمام مشترياتهم بسلاسة دون الحاجة إلى التوقّف عند نقاط الدفع.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «تتيح لنا هذه الشراكة مع (أمازون) تزويد عملائنا في دولة الإمارات بحلول تقنية عالمية المستوى، حيث لن يقتصر أثرها على تعزيز سبل الراحة والكفاءة فحسب، بل ستسهم في إعادة صياغة تجربة التسوق للعملاء، بما يُعزِّز دورنا المحوري في تشكيل مستقبل قطاع التجزئة على امتداد الدولة».

وأضاف: «ستعمل (إينوك) على توسيع حضورها الرقمي من خلال هذا التعاون عبر طرح منتجاتها للمرة الأولى في متجر (Amazon.ae)، ما يتيح للعملاء شراء منتجات المجموعة مباشرة عبر الإنترنت».

من جانبه، قال نائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وإفريقيا، رونالدو مشحور: «تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لجعل الابتكار في تجارة التجزئة الرقمية أكثر سهولة، وتزويد العملاء بتجارب تسوق مميزة أثناء التنقل أو في منازلهم. ومن خلال الجمع بين تقنياتنا الرقمية وشبكة (إينوك)، نهدف إلى تقديم تجارب تسوق تتكامل بسلاسة مع أنماط الحياة المختلفة، وتدعم أهداف التحول الرقمي في الإمارات».