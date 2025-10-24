1000 شركة صينية مسجلة في «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تحقيق نمو لافت في أعداد الشركات الصينية المنضمة إلى منطقته الحرة، بنسبة تجاوزت 16% خلال الـ12 شهراً الماضية، ما يرفع إجمالي عددها إلى أكثر من 1000 شركة.

جاء هذا الإعلان خلال أحدث جولات «وجد من أجل التجارة» الترويجية التي نظمها المركز في الصين، وتضمنت فعاليات أقيمت في مدن شنغهاي وسوتشو وهانغتشو الواقعة في دلتا نهر اليانغتسي، وهي ثلاث من أكثر المراكز حيوية ونشاطاً في البلاد في مجالي التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وشهدت الجولة مشاركة أكثر من 750 من كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين الصينيين، الذين ناقشوا الفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والأصول المرمّزة.

وأفاد المركز في بيان، بأن هذه الجولة الترويجية أبرزت الدور المتنامي الذي يضطلع به كمنصة انطلاق إقليمية للشركات الصينية التي تركز على الابتكار، حيث سجل المركز نمواً سنوياً مطرداً من خانتين في أعداد الشركات الصينية لخمس سنوات متتالية، بنحو 19% في عام 2022، و21% في عام 2023، و17% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيس بالشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، والـ«ويب 3» والبنية التحتية الرقمية.

ويحتضن المركز حالياً أكثر من 130 شركة تكنولوجيا صينية، ضمن مجتمع أعماله الأوسع الذي يضم ما يزيد على 3400 شركة عاملة في هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تُعدّ الصين اليوم أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 102 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030».

وأضاف: «يعكس هذا النمو عمق التعاون المتزايد بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لاسيما في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة».