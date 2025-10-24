36.7 مليار درهم إيرادات «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

حقق بنك الإمارات دبي الوطني إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% إلى 25.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعة بنمو في القروض، ما عوّض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم.

وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 19%، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي. ونمت الودائع 14% بواقع 94 مليار درهم، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً بقيمة 36.7 مليار درهم، بزيادة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مدفوعاً بنمو متميز في القروض ومزيج الودائع السليم، في حين نواصل زيادة حصتنا في سوق دولة الإمارات وعبر أسواقنا الرئيسة الأخرى».

وأشار إلى أن مصرف الإمارات الإسلامي، واصل زخم نموه الذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.2 مليارات درهم قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وأوضح القاسم أن المجموعة تستحوذ على 35% من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، لافتاً إلى استكمال إبرام اتفاقية تمويل طائرات بقيمة 350 مليون دولار لشركة طيران الإمارات، بهدف دعم جهود الشركة في تسليم طائرتين من طراز «بوينغ 777-200LRF».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 8% في الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيس وراء هذا النمو إلى الزيادة القياسية في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب الودائع منخفضة الكلفة والاحتفاظ بها».

وأضاف أن «قدرة المجموعة على زيادة الدخل بشكل كبير تُشكل فائدة مباشرة ناتجة عن الاستثمار الاستراتيجي في بصمتنا المحلية والإقليمية، وقدراتنا الرقمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».

وتابع نيلسون: «نواصل أداءنا المتميز في السعودية، حيث ارتفع الإقراض بنسبة 38% في الأشهر التسعة الأولى، فيما من المتوقع أن تصل شبكتنا المتنامية إلى 23 فرعاً بحلول نهاية العام».

2.7 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 2.7 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّل المصرف أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 3.2 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.5 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى التوسّع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول على حد سواء.

ونمت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 20% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 84.8 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 92.4 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «بناءً على ما حققناه من أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، واصلنا زخم النمو في (الإمارات الإسلامي)، وحققنا نمواً كبيراً في الربع الثالث حيث بلغ إجمالي الدخل 4.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول».