«نخيل» تُطلق فللاً فاخرة في نخلة جبل علي

أعلنت شركة «نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق مجموعتين حصريتين جديدتين من الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في مشروعها نخلة جبل علي.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن هذا الإطلاق يشمل 11 تصميماً معمارياً ضمن مجموعتي الفلل «بيتش كولكشن» و«كورال كولكشن»، موضحة أن مجموعة «بيتش كولكشن» تتضمن فللاً شاطئية مكونة من خمس وست غرف نوم، تراوح مساحتها بين 7500 و8500 قدم مربعة.

وأضافت أن هذه المجموعة تشمل فيلا «سيان سكاي» من «ناجا للعمارة»، و«كوبالت بيتش» من «لوكاي»، و«بايا لونا» من «دبليو إيه تي جي»، و«ويف كريست» من «إل دبليو ديزاين جروب»، إلى جانب «أوشن ويسبر» و«بلوجاي» من «ساوتا».

أما مجموعة «كورال كولكشن»، فتضم فللاً مكونة من ست وسبع غرف نوم، تراوح مساحتها بين 11 ألفاً و500 قدم مربعة، و12 ألفاً و500 قدم مربعة من تصميم شركات «ساوتا»، و«لوكاي»، و«إل دبليو ديزاين جروب»، و«ناجا للعمارة». وتشمل هذه المجموعة تصاميم فلل مثل «ريد أورورا»، و«بورسيلين روزز»، و«ريد وود»، و«كورال ديون»، و«صانسيت ميراج».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعكس مشروع (نخلة جبل علي) رؤية دبي الطموحة. ويؤكد إطلاق المرحلة الجديدة منه التزام (نخيل) بالتميز في التصميم والتنفيذ وبناء المجتمعات».

وأضاف: «مع تقدّم أعمال البناء، نواصل تركيزنا على توفير مساكن وأحياء ترتقي بجودة الحياة، وتُسهم في مسيرة نمو دبي».

يشار إلى أنه فضلاً عن العروض السكنية، ستضم البنية التحتية المجتمعية لمشروع نخلة جبل علي، مركزاً للتجزئة يمتد على مساحة 9000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، إضافة إلى مسجد من تصميم «سكيدموري أوينغس وميريل»، يتسع لنحو 1000 مُصلٍ.