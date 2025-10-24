3.19 تريليونات درهم صفقات «دبي للطيران» خلال 13 دورة

منذ انطلاقته الأولى عام 1989، رسّخ معرض دبي للطيران مكانته واحداً من أبرز الأحداث العالمية في صناعة الطيران والفضاء، بعد أن تحوّل من معرض إقليمي محدود إلى منصة دولية كبرى تجمع بين الابتكار، والاستثمار، وصناعة القرار في قطاع يعد من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد العالم. فخلال ثلاثة عقود ونصف العقد، شهد المعرض نمواً مذهلاً يعكس مسيرة دبي نفسها، المدينة التي تحولت إلى مركز عالمي للطيران المدني والتجاري، حيث إنه خلال آخر 13 دورة، تجاوزت قيمة الصفقات المعلنة حاجز الـ3.19 تريليونات درهم، ما يجعل المعرض واحداً من أكبر الأسواق العالمية لتبادل العقود في مجالات الطيران المدني والعسكري وتكنولوجيا الفضاء.

ولا تقتصر أهمية المعرض على حجم الصفقات الموقّعة فيه، بل تمتد إلى تأثيره الاقتصادي المباشر وغير المباشر، إذ تسهم العقود المبرمة في دعم ملايين فرص العمل في مصانع المحركات والمكوّنات وشركات الصيانة والخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء العالم، كما يضخ المعرض مليارات الدولارات في اقتصادات الدول المشاركة، ليصبح أحد المحركات الرئيسة لنمو قطاع الطيران العالمي.

ومع اقتراب كل دورة جديدة، تتجدّد التوقعات بصفقات قياسية واستعراضات جوية ضخمة، تؤكد أن المعرض لم يعد مجرد حدث دوري، بل أصبح رمزاً لنجاح دبي في قيادة مستقبل الطيران العالمي، ومؤشر على قدرتها على جمع العالم تحت مظلة الابتكار في صناعة لا تتوقف عن التطور.

أحدث الطائرات

وتحتضن النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران 2025، الذي يعقد في مطار دبي ورلد سنترال خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، أكثر من 200 من أحدث الطائرات بمشاركة إجمالية لأكثر من 150 دولة. ويشارك في المعرض ما يزيد على 120 شركة ناشئة وأكثر من 50 مستثمراً و350 متحدثاً ورائد أعمال عالميين مرموقين لتقديم ما يتجاوز 350 ساعة من المحتوى الملهم من خلال 12 مساراً.

كما تضع الفعالية معايير جديدة على مستوى قطاع الطيران العالمي باستضافتها أكثر من 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً، وأكثر من 1500 من أهم شركات الطيران والفضاء والدفاع، بزيادة قدرها 8000 متر مربع في مساحة العرض.

وتنطلق النسخة الـ19 من المعرض تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب. وستكون نسخة هذا العام من الفعالية الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل حتى الآن، حيث تجمع ما يزيد على 1500 من أبرز شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة مع توقعات باستضافة 148 ألف زائر.

وتتجه الأنظار إلى الأرقام التي تُجسّد قصة نجاح المعرض على مدار دوراته السابقة. فبعد أن استقبل 79 ألف زائر في عام 2017 و135 ألفاً في دورة 2023، يتوقع أن تتجاوز الدورة المقبلة 148 ألف زائر، في دلالة واضحة على الزخم المتزايد الذي يحققه الحدث كونه أحد أكبر المعارض الجوية في العالم.

أول معرض

واستضافت دبي أول معرض طيران تحت اسم «المعرض العربي للطيران المدني»، عام 1986، بمشاركة 20 شركة، في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، وبعد عامين عُقد المعرض في المكان نفسه بمشاركة 60 عارضاً، وانتقل المعرض إلى مطار دبي الدولي عام 1989، وكانت الانطلاقة الحقيقية للمعرض (الدورة الأولى) بمشاركة 200 عارض و25 طائرة.

وشهد المعرض، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الأحداث والصفقات المليارية، كان أبرزها توقيع شركة طيران الإمارات طلبية لشراء 143 طائرة من طرز «A350»، و«A380» و«بوينغ 777»، بقيمة نحو 128 مليار درهم، في دورة عام 2007.

وعادت الناقلة فيما بعد لتطلب شراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس» بقيمة 206 مليارات درهم، في دورة عام 2013، بعد اختيار شركة «بوينغ» الأميركية المعرض لإطلاق أحدث طائراتها من هذا الطراز، وهي ذات ممرين ومزودة بأكبر محرك نفاث في العالم، عام 2013.

رقم قياسي

وسجلت دورة عام 2013 رقماً قياسياً في حجم الصفقات المعلنة والتي بلغت 758 مليار درهم، جاء الجزء الأكبر منها لصفقات الطائرة الجديدة التي أعلنت شركة «بوينغ» عنها حينها، وهي من طراز «بوينغ 777 إكس» الجديدة، تلاه دورة عام 2007 بإجمالي صفقات بلغت 572 مليار درهم مع إعلان «طيران الإمارات» لطلبية ضخمة للطائرات عريضة البدن من طراز «إيرباص 380» و«بوينغ 777».

بدورها، أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» شراء 143 طائرة، وحقوق شراء 56 طائرة أخرى، بقيمة 191.36 مليار درهم في عام 2013. وتقدمت «طيران الإمارات» أيضاً بطلبية قيمتها 55.5 مليار درهم لشراء 40 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» في دورة 2017.

أما «فلاي دبي» فوقّعت طلبية بقيمة 99 مليار درهم لشراء 225 طائرة «737 ماكس»، عام 2017، وفازت شركة «إيرباص» بصفقة ضخمة لبيع 430 طائرة من عائلة «A320neo» دفعة واحدة، بقيمة 181.6 مليار درهم عام 2017.

