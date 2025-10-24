«دبي المالي» يستعيد مستويات 6000 نقطة.. ويربح 7.5 مليارات درهم

استعاد سوق دبي المالي، مستويات 6000 نقطة، ليغلق تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.7% أو ما يعادل 42.92 نقطة عند مستوى 6016.01 نقطة، بدعم إعلان عدد من الشركات القيادية عن نتائج أعمال قوية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.0391 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.0316 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 7.51 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات أمس، نمو أسهم قطاع الصناعة بـ1.34%، والعقارات بنسبة 0.86%، إضافة إلى البنوك بنسبة 0.52%. وقفز سهم «سالك» بنسبة 2.8%، و«باركن» بنسبة 1.31%، و«أليك القابضة» بنحو 1.48%، كما ارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83%، وإعمار العقارية بنحو 1.44%، و«إعمار للتطوير» بنحو 1.06%، و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.54%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 166.16 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 429.59 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 263.79 مليون درهم.

إلى ذلك، استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 787.195 مليون درهم، بعد التداول على نحو 124.728 مليون سهم، وتنفيذ 12157 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«سالك» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، على نسبة 80.9% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 637.026 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 787.195 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية»، نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 266.56 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.44% عند 14.05 درهماً، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 206.59 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 1.83% عند 27.8 درهماً للسهم.

وحلّ سهم «سالك» ثالثاً بتداولات بلغت 57.86 مليون درهم عند 5.87 دراهم للسهم، مرتفعاً بنسبة 2.8%. كما سجل سهم «دو» تداولات بنحو 53.9 مليون درهم، عند 9.18 دراهم للسهم، يليه سهم بنك «دبي الإسلامي» بنحو 27.95 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «إعمار للتطوير» نحو 24.15 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.06% عند سعر 14.2 درهماً للسهم.

