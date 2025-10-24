«ديوا» تبحث مع «شنغهاي إلكتريك» إنتاج الطاقة النظيفة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، توسيع التعاون مع شركة «شنغهاي إلكتريك» في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من «شنغهاي إلكتريك»، برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة «شنغهاي إلكتريك المحدودة»، وو لي.

وأكد الطاير أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة «شنغهاي إلكتريك»، مشيراً إلى أن الهيئة لديها شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات الصينية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي، دعماً لمسيرة التحول العالمي في قطاع الطاقة.