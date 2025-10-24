%14.6 نمواً في صافي أرباح «دو» إلى 2.18 مليار درهم خلال 9 أشهر

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة صافي أرباح بقيمة 2.18 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة استمرار التميّز التشغيلي والزخم التجاري القوي لعمليات الشركة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% إلى 11.62 مليار درهم، مقارنة مع 10.76 مليارات درهم، حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025 ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لشريحة خدمات الهاتف المتحرك، وخدمات الهاتف الثابت، ووحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة التركيز على مجالات الأعمال عالية القيمة.

وشهد صافي الربح نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي ليصل إلى 732 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.9 مليار درهم.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.2 ملايين مشترك، حيث بلغ عدد المشتركين الجدد 854 ألف مشترك خلال الـ12 شهراً الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي: «يعكس الأداء المتميز الذي حققناه خلال الربع الثالث مسار النمو القوي الذي شهدناه في النصف الأول من العام الجاري، حيث واصلنا تسجيل نمو قوي في مختلف قطاعات أعمالنا مدعوماً بعمليات تشغيلية قوية ومبادرات تجارية ناجحة».

وأضاف: «حافظت معدلات الربحية على مستواها القوي، حيث بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 47.8%»، مشيراً إلى أن استكمال الطرح العام الثانوي عزّز مكانة الشركة في السوق عبر زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة، ما يفتح المجال أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات مالية عالمية.