«طيران الإمارات» الناقلة الأقل ضوضاء في «جون إف كينيدي» الأميركي

نالت شركة طيران الإمارات تصنيف الدرجة الذهبية المرموقة في برنامج «الطيران منخفض الضوضاء» لعام 2024 بمطار «جون إف كينيدي» في نيويورك، لتكون الناقلة الجوية الوحيدة التي تحصل على هذا التقدير المتميز.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان أمس، بأنها حققت نتيجة بلغت 92.9 نقطة، متفوقة بفارق كبير على بقية الناقلات المشاركة في البرنامج، والتي تسيّر رحلات إلى المطار. ويُعد البرنامج الذي أطلقته هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي، مبادرة طوعية تهدف إلى تشجيع الناقلات الجوية على تقليل مستويات الضوضاء من خلال تشغيل طائرات أكثر هدوءاً، وتطبيق إجراءات خاصة للحد من الضوضاء، واستخدام المدارج المخصصة للطيران منخفض الضوضاء. ويعكس هذا التصنيف الذهبي التزام «طيران الإمارات» الراسخ بخفض مستويات الضوضاء في واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً وتعقيداً من الناحية التشغيلية.

ومنذ انطلاق البرنامج، عملت «طيران الإمارات» بشكل وثيق مع هيئة الموانئ، حيث بذل فريق العمليات الجوية في الناقلة جهوداً متواصلة لتجاوز جميع متطلبات البرنامج. ويأتي هذا الإنجاز في أحد أكبر المراكز الجوية العالمية استكمالاً لسلسلة من الجوائز التي حصدتها الناقلة في مجال إدارة الضوضاء على مر السنين، من بينها تصنيف الدرجة الفضية في مطار نيوارك، وجائزة رئيس اللجنة في برنامج «الطيران منخفض الضوضاء» بمطار سان فرانسيسكو.