«دي بي ورلد» تستثمر 833.2 مليون درهم في «لندن جيتواي»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أمس، عن استثمار بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني (833.28 مليون درهم) لتعزيز تقنيات مناولة الحاويات في مجمعها اللوجستي (لندن جيتواي).

وأفادت المجموعة في بيان، بأن هذا الاستثمار يأتي عبر إدخال نظام «بوكس باي إمبتي سوبرستاك» إلى المملكة المتحدة، بعد نجاحه اللافت في ميناء جبل علي بدبي، موضحة أن هذا النظام الخاص للتخزين الطابقي للحاويات على المنصات المرتفعة (إتش بي إس)، يُعدّ نقلة نوعية في كيفية تخزين الحاويات الفارغة ونقلها، حيث يعتمد على رافعات كهربائية بالكامل لتخزين حاويات 20 و40 قدماً، على ارتفاع يصل إلى 16 طابقاً، داخل منشأة مغلقة ومؤتمتة بالكامل.

وأضافت أنه من شأن هذه التقنية أن تُعزّز السعة التخزينية لساحات الحاويات في الميناء، وتحسّن مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ما يُمهّد الطريق أمام مستقبل أكثر رقمنة وأتمتة لعمليات الموانئ عالمياً.

ويجري تطوير نظام «بوكس باي» ضمن مشروع مشترك بين «دي بي ورلد» ومجموعة «إس إم إس» الألمانية، حيث توفر الرافعات الكهربائية المستخدمة قدرة عالية على المناولة الدقيقة، ما يسمح باسترجاع الحاويات وتسليمها تلقائياً إلى مراحل النقل التالية.

ويتميّز النظام ببنية معيارية مرنة تُتيح دمجه بسهولة في العمليات الحالية للميناء، دون الحاجة إلى أي تعديلات في البنية التحتية البرية أو البحرية.

ومن خلال إزالة الطبقات المتراكمة من الحاويات الفارغة ضمن ساحات الرافعات الآلية، يُسهم «بوكس باي» في الحد من عمليات إعادة المناولة، وتحسين أداء الرافعات، وتقليص زمن انتظار الشاحنات، ما يعزز إنتاجية محطة الحاويات واستدامتها.

وسيتم تركيب نظام «إمبتي سوبرستاك» في الرصيف الرابع الكهربائي بالكامل في «لندن جيتواي»، حيث سيوفّر سعة تخزينية تصل إلى 27 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، مع تحقيق مكاسب ملموسة في جوانب السلامة والكفاءة التشغيلية والأداء البيئي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ما يزيد قليلًا على عامين.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «تُجسّد تقنية (بوكس باي) قفزة نوعية في أسلوب إدارة الموانئ وطريقة تخزين الحاويات، فهي قابلة للتوسّع ومؤتمتة ومستدامة. ومن خلال تطبيقها في (لندن جيتواي)، نوفر حلولاً وتقنيات متقدمة تُسرّع عمليات المناولة، وتعزز مستويات السلامة بشكل ملموس».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشمال أوروبا في «دي بي ورلد»، ستيفن ويتنغهام: «يؤكد هذا الاستثمار البالغة قيمته 170 مليون جنيه إسترليني، التزام (دي بي ورلد) بالابتكار في (لندن جيتواي). فمن خلال اعتماد نظام (إمبتي سوبرستاك) من (بوكس باي)، سنُعزّز كفاءة خدماتنا، ونُقلل زمن انتظار الشاحنات داخل الميناء، ونوفر بيئة عمل أكثر ذكاء وأماناً لفرقنا التشغيلية».

تقنية قابلة للتطبيق عالمياً

أثبت نظام «بوكس باي» فاعليته في العمليات التشغيلية من خلال اختباره المكثف في ميناء جبل علي بدبي، حيث تم مناولة نحو 500 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدماً باستخدام هذه التقنية. ويتميز النظام بتصميمه المعياري وقدرته على استعادة الطاقة، ما يجعله من أكثر حلول مناولة الحاويات تقدّماً واستدامة على مستوى العالم. ومع التوسع المستمر في حركة التجارة الدولية، يُمثّل اعتماد نظام «إمبتي سوبرستاك» من «بوكس باي» في «لندن جيتواي»، خطوة جديدة في التزام «دي بي ورلد» بتطوير بنية تحتية لوجستية ذكية، ودعم رؤيتها لرفع معايير الكفاءة والاستدامة والسلامة في قطاع الموانئ العالمي.

• تقنية «بوكس باي» تعتمد على رافعات كهربائية لتخزين حاويات 20 و40 قدماً، على ارتفاع يصل إلى 16 طابقاً.