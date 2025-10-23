«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تطلق برنامج «مسرّعات الأعمال»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق برنامج مسرّعات الأعمال، بالتعاون مع شركة «بلاج آند بلاي» العالمية الرائدة في مجال الابتكار. ويهدف البرنامج الجديد إلى توسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة المملوكة للإماراتيين، من خلال تزويدها بالأدوات والخبرات وشبكات المعارف والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق المحلية، والتوسع عالمياً، واستقطاب الاستثمارات المستدامة، ما يعزز إسهامها في جهود التنويع الاقتصادي، ودعم النمو طويل الأمد لإمارة دبي.

ويركز البرنامج على المشاريع والأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، حيث يوفر لهم خدمات التوجيه المخصصة، ويدعم الانتشار العالمي، ويعزز الوصول إلى السوق، ما يتيح للمشاركين فرصة تحسين العمليات، وتسريع وتيرة اعتماد الحكومة وشركاء القطاع الخاص لحلولهم المبتكرة.

ويُدار البرنامج من قبل شركة «بلاج آند بلاي»، ضمن سلسلة الفعاليات وورش العمل التي تُقام في إطار مبادرة «مقر رواد أعمال دبي»، والذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مطلع هذا الشهر بالتعاون مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وستستفيد الشركات الناشئة المشاركة من مجموعة الخدمات والدعم التي تقدّمها المبادرة، ومنها الوصول إلى المقر ضمن فندق «25 أورز» بمنطقة «ون سنترال».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «تجسد هذه المبادرة الجديدة الرؤية المُلهمة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين، باعتبارهم ركيزة أساسية لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي المزدهر في دبي. فمن خلال شراكتنا المميزة مع (بلاج آند بلاي)، نسعى إلى دعم الشركات الناشئة المملوكة لأفراد، وتزويدها بممارسات عالمية المستوى لتسريع وتيرة نموها، إضافة إلى إرساء ركائز تحقيق النمو المستدام والقائم على الابتكار، والذي يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للشركات الناشئة».

وتشرف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع عدد من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية.