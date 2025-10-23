«دناتا» تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن في مطار جديد بأذربيجان

وقّعت شركة «دناتا» العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة «سيلك واي» في أذربيجان لتأسيس عمليات المناولة الأرضية والشحن في مطار آلات الدولي الجديد، الواقع في منطقة آلات الاقتصادية الحرة في باكو.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن المشروع، الذي سينطلق مع افتتاح مبنى الركاب الجديد في مطار آلات خلال أبريل 2027، يمثل استثماراً كبيراً في مستقبل قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في أذربيجان، حيث سيجمع بين خبرات «دناتا» العالمية وريادة مجموعة «سيلك واي» في السوق المحلية لتقديم خدمات طيران متكاملة في أذربيجان.

وسيتضمن مطار آلات الدولي مرافق لوجستية متطورة قادرة على مناولة أكثر من 500 ألف طن من البضائع سنوياً، مع توقعات بنمو حجم المناولة بنسبة 5% سنوياً خلال العقد المقبل.

وسيركز المشروع المشترك في مراحله الأولى على خدمات المناولة الأرضية والشحن، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل خدمات التموين، والتخليص الجمركي، وإزالة الجليد، ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى، بهدف بناء منصة متكاملة لخدمات الطيران تقدم للناقلات والعملاء في المطار مستويات عالمية من الكفاءة والجودة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1000 وظيفة محلية، مع استثمارات في التدريب وتطوير المهارات لخلق فرص مستدامة طويلة الأمد في قطاع الطيران الأذربيجاني.

وتُعد «دناتا» شريكاً طويل الأمد لمجموعة «سيلك واي»، حيث تقدم حالياً مجموعة من خدمات الطيران لشركة «سيلك واي ويست إيرلاينز» في خمس دول، وتتولى عمليات المناولة لنحو 1150 رحلة و85 ألف طن من البضائع سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا»، ستيف ألين: «يمثل مشروعنا المشترك مع (سيلك واي) خطوة مهمة لتوسيع حضور (دناتا) العالمي ودعم النمو السريع في منطقة القوقاز. وسيكون المطار الجديد في باكو مركزاً محورياً لتدفقات الشحن في المنطقة، ويضمن استثمارنا توفير خدمات آمنة وموثوقة وعالية الجودة للناقلات وشركاء الخدمات اللوجستية منذ اليوم الأول».

من جهته، قال رئيس مجموعة «سيلك واي»، زاور أخوندوف: «تشكل شراكتنا مع (دناتا) خطوة جديدة في مسيرة تطوير صناعة الطيران في أذربيجان. ونعمل معاً على بناء منظومة حديثة تربط منطقة آلات الاقتصادية الحرة بشبكة الطيران والخدمات اللوجستية العالمية».