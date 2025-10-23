«غرفة دبي» تنظم 294 اجتماع عمل في تبليسي لتعزيز التعاون مع جورجيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 294 اجتماع عمل ثنائياً في تبليسي بين شركات من دبي ونظيراتها الجورجية، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من جورجيا وأرمينيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا ممثلون عن 15 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، بأنها نظمت خلال البعثة، منتدى «مزاولة الأعمال مع جورجيا» في العاصمة الجورجية تبليسي، بدعم من سفارة دولة الإمارات في جورجيا، وغرفة تجارة وصناعة جورجيا، وسفارة جورجيا في دولة الإمارات، ووكالة ترويج الاستثمار الجورجية «إنفست إن جورجيا»، وجمعية الأعمال في جورجيا، إضافة إلى مجلس الأعمال الجورجي.

وشارك في المنتدى 204 من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال وممثلي الشركات الجورجية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء البعثة التجارية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، في كلمة خلال المنتدى: «تُجسّد البعثة التجارية إلى جورجيا التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في دبي، حيث ستسهم فعاليات البعثة في تمهيد الطريق لبناء علاقات تعاون مثمرة للأعمال وتُعزّز نمو التجارة الثنائية غير النفطية».

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجورجيا، بلغت 2.8 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 58.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 114 شركة في نهاية يونيو من العام الجاري.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسّعاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع في إمارة دبي، واستعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الجورجيين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة، وتناول العرض مقومات دبي المتقدمة في مجالات البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والتشريعات الداعمة للاستثمار.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى جورجيا، بما في ذلك الإلكترونيات، وقطع الغيار، والأحجار الكريمة، والمعادن، والمركبات، وقطع الغيار، والآلات، والتبغ، أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في جورجيا، فتتمثّل في النقل والتخزين، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسيراميك والزجاج، ومنتجات البلاستيك، إضافة إلى العقارات.