«حرة مطار دبي» تنظم قمة «محور مستقبل التجارة» بالشراكة مع «فوربس»

أعلنت المنطقة الحرة في مطار دبي، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «فوربس الشرق الأوسط» لتنظيم قمة «محور مستقبل التجارة» خلال مارس 2026.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن القمة ستشكل منصة عالمية تجمع تحت مظلتها قادة الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، لمناقشة التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

ووقّعت الاتفاقية كل من مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، آمنة لوتاه، والرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، خلود العميان، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين.

وتهدف قمة «محور مستقبل التجارة» إلى إعادة صياغة مشهد التجارة العالمية والاقتصاد المستدام انطلاقاً من إمارة دبي، عبر توفير منصة لتبادل الرؤى، وإيجاد حلول للتحديات، وإبراز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات في تعزيز التجارة والاستدامة.

وستجمع القمة قادة الحكومات وصناع القرار من الشركات العالمية والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لإطلاق مبادرات تعيد تعريف مفهوم الاستدامة في منظومة التجارة العالمية، ولتأسيس شراكات استراتيجية تعزز من تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وقالت لوتاه: «لأكثر من 25 عاماً، لعبت المنطقة الحرة بمطار دبي دوراً استراتيجياً في قلب منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الأسواق بين شرق العالم وغربه، موفرة ما هو أبعد من البنية التحتية عالمية المستوى والمزايا والحوافز الاستثمارية والاقتصادية، لتصل إلى منظومة متكاملة تُسهم في تطوير التجارة العالمية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبها، قالت العميان: «تعتبر هذه الاتفاقية مع المنطقة الحرة في مطار دبي انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز كونها اتفاقية إعلامية لتصبح منصة عالمية تُسهم في صياغة سياسات المستقبل، وجذب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات بشكل عام ويرسِّخ مكانة دبي كمركز اقتصادي رائد عالمياً».