«دبي التجاري» يسجل أعلى ربحية على الإطلاق في الربع الثالث

أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، والمنتهية في 30 سبتمبر 2025، محققاً أداءً قياسياً مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات، والانضباط في التكاليف، والتحسن المستمر في جودة الأصول.

كما حقق بنك دبي التجاري أعلى أرباح له على الإطلاق في الربع الثالث من 2025، مسجّلاً 21 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، وهو إنجاز لم يحققه أي بنك آخر في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفع صافي الربح بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.832 مليار درهم قبل الضرائب، ما يبرز انضباط البنك في التنفيذ، وتركيزه المستمر على تحقيق ربحية مستدامة.

واستمرت أصول البنك في التوسع، مع تجاوز صافي القروض حاجز 100 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك.

وقد دعم هذا النمو ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 13.6%، ما يعكس قوة السيولة واستمرار ثقة العملاء.

وظلت الربحية قوية، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 22.3%، ما يؤكد كفاءة البنك في توظيف رأس المال واستمرار زخم الأرباح.