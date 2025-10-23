«إمباور» تبدأ إنشاء المحطة الثانية في قرية جميرا

أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عقد بناء محطتها الثانية في قرية جميرا، بقدرة 37 ألف طن تبريد، وأكّدت «إمباور» في بيان أمس، أن أعمال البناء التي بدأتها، ستمضي وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبإشراف مباشر من فريق المشروعات الداخلية في المؤسسة.

ويُعدّ مشروع قرية جميرا من أبرز مشروعات «إمباور»، حيث تعمل المؤسسة على تطوير ست محطات تبريد من الجيل الجديد لتغطية كامل المنطقة بقدرة إجمالية تصل إلى 256 ألف طن تبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يأتي بناء المحطة الثانية في قرية جميرا كخطوة مهمة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز قدراتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المنطقة، وفق أعلى معايير الكفاءة البيئية والابتكار التقني».