ميناء خليفة يصعد للمركز 39 في قائمة «لويدز» لأفضل موانئ العالم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي ارتقاء ميناء خليفة إلى المركز الـ39 ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حول العالم لعام 2025، مواصلاً بذلك صعوده المتسارع، ودخوله ضمن قائمة أبرز موانئ الحاويات على مستوى العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه منذ دخوله للمرة الأولى ضمن هذا التصنيف العالمي في عام 2019 في المركز الـ95، حقق ميناء خليفة نمواً متواصلاً على مدار الأعوام الستة الماضية، حيث قفز 56 مرتبة، مدفوعاً بالتوسعات الاستراتيجية، والابتكارات التقنية، والكفاءة التشغيلية المتقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يضطلع به الميناء كبوابة لوجستية عالمية، ويؤكد المكانة الراسخة لإمارة أبوظبي مركزاً رئيساً لرفد التجارة العالمية، بينما تحظى قائمة «لويدز» بمكانة رائدة كمرجع عالمي في تقييم موانئ الحاويات، من حيث الأداء التشغيلي وكفاءة المناولة.

وباعتباره بوابة لوجستية متكاملة، يجمع ميناء خليفة بين شبكات النقل البحري والبري والجوي وخطوط السكك الحديدية، ما يُعزّز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد.

كما أن ربط الميناء مع مجموعة «كيزاد»، يسهم في تشكيل منظومة اقتصادية وتجارية موحدة، تربط عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع مباشرة مع شبكة الشحن العالمية للميناء.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن «التقدّم الذي أحرزه ميناء خليفة في قائمة (لويدز) يعكس الرؤية الطموحة التي تتبنّاها المجموعة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، بينما يجسد هذا الإنجاز جهود فرق العمل المتميزة، وثقة الشركاء العالميين، ونجاح استراتيجية المجموعة الرامية إلى ترسيخ مكانة ميناء خليفة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية».