16 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

أعلن بنك أبوظبي الأول عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة، بلغ 16.02 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنمو نسبته 24% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.25 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20%، متجاوزاً بذلك الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط.

وجاءت نتائج البنك خلال هذه الفترة مدفوعة بالأداء عبر مختلف القطاعات، ما أسهم في تحقيق نمو مزدوج الرقم في جميع قطاعات الأعمال، بفضل الزخم القوي في نشاط العملاء، وتوسّع مصادر الإيرادات، وتنامي المساهمات من التبادل التجاري عبر الممرات الاقتصادية الاستراتيجية.

وسجّلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 27.65 مليار درهم، مدفوعة بزخم مستمر من نمو قاعدة العملاء في الأسواق العالمية، والخدمات المصرفية للمعاملات، وإدارة الثروات خلال الأشهر التسعة الأولى.