العبار: السوق العقارية في دبي قوية ومبنية على أسس راسخة

أكد المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن «السوق العقارية في دبي قوية وجيدة للغاية ومبنية على أسس راسخة ولا توجد أية فقاعة عقارية».

وأوضح في لقاء له عبر الفيديو، خلال الدورة الأولى من «قمة رويترز نكست الخليج»، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أن «دبي تتمتع بسمعة ممتازة ومصداقية كبيرة عالميا ويأتي الكثيرون لزيارتها والإقامة فيها»، مشيرا إلى أن «الفترة القادمة ستشهد دخول وحدات عقارية جديدة إلى السوق مما يؤدي إلى حدوث توازن بين العرض والطلب في دبي».

وكشف العبار عن أن «الشركة» لديها خططا للنمو الخارجي في عدة أسواق رئيسة مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأوروبا ومصر