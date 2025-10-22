شراكة بين دناتا ومجموعة "سيلك واي" لإطلاق مركز رائد لخدمات الطيران والشحن في أذربيجان

وقّعت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة "سيلك واي" في أذربيجان لتأسيس عمليات المناولة الأرضية والشحن في مطار آلات الدولي الجديد، الواقع في منطقة آلات الاقتصادية الحرة في باكو.

ويمثل المشروع، الذي سينطلق مع افتتاح مبنى الركاب الجديد في أبريل (نيسان) 2027، استثماراً كبيراً في مستقبل قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في أذربيجان، إذ سيجمع بين خبرات دناتا العالمية وريادة مجموعة "سيلك واي" في السوق المحلية لتقديم خدمات طيران متكاملة في أذربيجان.

وسيتضمن مطار آلات الدولي مرافق لوجستية متطورة قادرة على مناولة أكثر من 500 ألف طن من البضائع سنوياً، مع توقعات بنمو حجم المناولة بنسبة 5% سنوياً خلال العقد المقبل.

سيركز المشروع المشترك في مراحله الأولى على خدمات المناولة الأرضية والشحن، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل خدمات التموين، والتخليص الجمركي، وإزالة الجليد، ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى، بهدف بناء منصة متكاملة لخدمات الطيران تقدم للناقلات والعملاء في المطار مستويات عالمية من الكفاءة والجودة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1000 وظيفة محلية، مع استثمارات في التدريب وتطوير المهارات لخلق فرص مستدامة طويلة الأمد في قطاع الطيران الأذري.

وتُعد دناتا شريكاً طويل الأمد لمجموعة "سيلك واي"، إذ تقدم حالياً مجموعة من خدمات الطيران لشركة "سيلك واي ويست إيرلاينز" في خمس دول، حيث تتولى عمليات المناولة لنحو 1150 رحلة و85 ألف طن من البضائع سنوياً.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا: "يمثل مشروعنا المشترك مع مجموعة "سيلك واي" خطوة مهمة لتوسيع حضور دناتا العالمي ودعم النمو السريع في منطقة القوقاز. وسيكون المطار الجديد في باكو مركزاً محورياً لتدفقات الشحن في المنطقة، ويضمن استثمارنا توفير خدمات آمنة وموثوقة وعالية الجودة للناقلات وشركاء الخدمات اللوجستية منذ اليوم الأول".

وأضاف: "إلى جانب التميز التشغيلي، يعكس هذا المشروع استراتيجيتنا طويلة الأمد لتقديم حلول طيران متكاملة في الأسواق الواعدة. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة مع مجموعة "سيلك واي" لدعم قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في أذربيجان، وخدمة مجتمعاتها واقتصادها".

وقال زاور أخوندوف، رئيس مجموعة "سيلك واي": "تشكل شراكتنا مع دناتا خطوة جديدة في مسيرة تطوير صناعة الطيران في أذربيجان. ونعمل معاً على بناء منظومة حديثة تربط منطقة آلات الاقتصادية الحرة بشبكة الطيران والخدمات اللوجستية العالمية. ويمثل هذا المشروع المشترك استثماراً في البنية التحتية والكوادر البشرية على حد سواء، من خلال خلق وظائف جديدة، وتنمية المهارات المهنية، ووضع أسس للنمو المستدام. ويعد إطلاق خدمات الطيران في مطار آلات الدولي خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تحويل أذربيجان إلى مركز إقليمي رائد".

يقع مطار آلات الدولي ضمن منطقة آلات الاقتصادية الحرة، وسيتضمن 18 موقفاً للطائرات ومدرجاً بطول 4000 متر وممرات مخصصة للطائرات، إضافة إلى مركز للتحكم في الحركة الجوية. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات النقل في الدولة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة المحيطة.

وعند اكتماله في عام 2027، ستتحول منطقة آلات الاقتصادية الحرة إلى مركز عبور تجاري بارز بفضل بنيتها التحتية المتكاملة، التي ستتيح وصولاً مباشراً إلى ميناء باكو البحري التجاري الدولي وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يعزز قدرات أذربيجان في مجالي النقل والتوزيع.