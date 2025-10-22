«فلاي دبي»: اتفاقيات جديدة تتيح الوصول إلى 120 وجهة في أوروبا وآسيا

كشفت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن توقيعها سبع اتفاقيات شراكة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد شركاء الناقلة إلى أكثر من 40 شركة طيران، تتيح لمتعامليها الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكة الناقلة وشركائها.

وذكرت الناقلة في بيان، أن الاتفاقيات الجديدة تتيح الوصول إلى أكثر من 120 وجهة، تشمل 30 وجهة في أوروبا عبر كل من «الخطوط الجوية الإيجية»، الناقلة الرئيسة في اليونان، والناقلة الوطنية الإيطالية «إيتا»، إضافة إلى أكثر من 90 وجهة في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، مع خطوط ميانمار الجوية الدولية، وشركات الطيران الصينية، مثل الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية، وخطوط هاينان الجوية، وخطوط سيتشوان الجوية.

وأوضحت أنه مع «الخطوط الجوية الإيجية» و«إيتا»، يمكن لمسافري «فلاي دبي» السفر إلى وجهات في اليونان وإيطاليا وأوروبا، ومنها أمستردام وأثينا وبروكسل وفرانكفورت ومدريد وميونيخ وسالونيك وتورينو والبندقية. ومن خلال اتفاقياتها المشتركة مع شركات الطيران الصينية وخطوط ميانمار الجوية الدولية، سيتمكن مسافرو «فلاي دبي» أيضاً من الوصول إلى وجهات آسيوية، منها بكين وتشونغتشينغ وهانغتشو ومدينة هو تشي منه وشنغهاي ويانغون، ما يوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين.

وأشارت الناقلة إلى أنه من خلال هذه الشراكات الجديدة، يمكن للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر سلسة مع حجز واحد للرحلات والحقائب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «منذ انطلاقتنا عام 2009، التزمنا بتعزيز الروابط الجوية وتسهيل حركة التجارة والسياحة، ولهذا السبب يسعدنا إضافة سبعة شركاء جدد في اتفاقيات الشراكة».

وأضاف: «ستوفر هذه الاتفاقيات لمسافرينا مزيداً من المرونة والخيارات عند التخطيط لسفرهم، ما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى شبكات وجهات شركائنا عبر الأسواق الرئيسة في آسيا وأوروبا».