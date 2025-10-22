الممثل الدائم للإمارات لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس «المنظمة»

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، المهندس سعيد محمد السويدي، نائباً لرئيس المجلس.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أمس، بأن انتخاب ممثل الدولة يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، ويجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قِبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وتقدير دورها البارز في دعم جهود «الإيكاو» الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران العالمي.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، إن انتخاب ممثل دولة الإمارات في هذا المنصب الرفيع يعكس مدى التقدير الدولي لمساهمات الدولة في تطوير سياسات الطيران المدني، ويؤكد حرص الإمارات على تعزيز مشاركتها الفاعلة داخل مجلس «الإيكاو»، والإسهام بشكل أقوى في صياغة القرارات التي تؤثر في قطاع الطيران العالمي، بما يعكس رؤيتها الطموحة للتعاون الدولي والريادة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل الدولة لدى «الإيكاو»، عن اعتزازه بهذا التكليف الدولي، مؤكداً أن انتخابه يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لمواصلة تعزيز الحضور الإماراتي داخل المنظمة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.