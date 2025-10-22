«مورو» تمنح جمارك دبي «الشهادة الخضراء»

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لجمارك دبي تقديراً لاستضافة عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات في سحابة «مورو» الخضراء.

وقدّم نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا» الرقمية، مروان سالم بن حيدر، الشهادة إلى المدير التنفيذي لتطوير القطاع الجمركي في جمارك دبي، عتيق المهيري.

وقال بن حيدر: «يسرّنا منح جمارك دبي الشهادة الخضراء تقديراً لخطواتها الاستباقية في اعتماد حلول السحابة الخضراء من (مورو)».