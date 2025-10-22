محفزات استثمارية لمواكبة زيادة احتياجات الزوار من الوحدات الفندقية في دبي

بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2025 الصادر عن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي محفزات استثمارية جديدة، لتشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع بدبي، لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الزوار الدوليين.

وتنصّ المبادرة التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في دبي، على إعادة 100% من رسم بلدية دبي على مبيعات الغرف ودرهم السياحة للمنشآت الفندقية التي تم ترخيصها بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك لمدة عامين من تاريخ افتتاحها والبدء باستقبال النزلاء.

وتهدف المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المنشآت الفندقية في مناطق تشهد نمواً كبيراً، تشمل كلاً من: دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس، وجُزر دبي، وذلك في ظل استمرار تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وكانت دبي استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 12.54 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مُسجلةً بذلك أرقاماً قياسية جديدة على مدى العامين الماضيين، كما شهدت الفترة ذاتها حجز 29.03 مليون غرفة فندقية، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، مع متوسط نسبة إشغال بلغت 78.5%، وهي من بين الأعلى على مستوى المدن العالمية الكبرى، وبارتفاع 2% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «إطلاق محفزات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي، يأتي بقرار صادر عن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي تمهيد لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الضيافة في المدينة، وبالتالي تعزيز القدرة على مواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لقطاع السياحة».

وأضاف: «يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية دبي السياحية، والتزامنا بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نهج تنويع الأسواق، كما أن هذه المبادرة تعكس جهودنا المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة، وإتاحة المزيد من خيارات الإقامة، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار».

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، أن «(المبادرة) تُمثّل دفعة قوية للاستثمار في قطاع الضيافة، خصوصاً في المناطق المتميّزة، مثل دبي الجنوب التي تشهد تطوراً متسارعاً في مشاريعها السكنية والتجارية».

وأضاف: «هذا القرار يعكس الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للقطاع الخاص، بما يدعم جهودنا في دبي الجنوب لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تواكب احتياجات النمو السياحي والعمراني المتزايد».

وقال العضو المنتدب لـ«دبي القابضة»، خالد المالك: «نجاح دبي اللافت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والمبادرات الطموحة التي أطلقتها، وفي مقدمتها تحفيز المستثمرين، التي تواصل استقطاب الاستثمارات النوعية، وتشجيع الابتكار، ودفع مسيرة النمو المستدام قُدماً ضمن القطاعات الرئيسة».

وبناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2025، تتولّى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي صلاحيات استقبال الطلبات المُقدّمة من مستثمرين في مشاريع منشآت فندقية ودراستها والبت فيها، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، والتحقق من توافر الشروط كافة طيلة فترة استفادة المنشأة الفندقية من مزايا المبادرة.

شروط الاستفادة من المبادرة

يشترط لاستفادة المنشأة الفندقية من المبادرة: أن تكون ضمن المناطق المذكورة، وأن تكون مُرخّصة ومُصنّفة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفقاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي، وكذلك يجب أن تباشر المنشأة الفندقية باستقبال النزلاء خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب على ألّا تزيد مدة الاستفادة من ميزات المبادرة على سنتين.