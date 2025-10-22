إطلاق أول خدمة تأمين بحري رقمي بالكامل في دبي

أعلنت «شوري» التابعة لشركة «First.tech»، والمنصة المتخصصة في التأمين الرقمي بدولة الإمارات، إبرام شراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لإطلاق أول خدمة تأمين بحري رقمية بالكامل، مدمجة مباشرة في تطبيق «Smart DMA» التابع لسلطة دبي البحرية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الشراكة تتيح لمالكي السفن في دبي، إمكانية مقارنة وثائق التأمين البحري وشرائها بسهولة تامة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة المراسي، أو التوجّه إلى فروع شركات التأمين، أو التعامل مع أي معاملات ورقية تقليدية.

وبفضل هذا التكامل، يمكن للمستخدمين إتمام جميع مراحل التأمين، من طلب عرض السعر إلى إصدار الوثيقة بشكل فوري، عبر خطوات بسيطة لا تتعدّى بضع نقرات على الأزرار، ما يوفر تجربة رقمية سلسة وسريعة.

ويُعدّ تطبيق «Smart DMA» المنصة الرسمية المعتمدة لتسجيل وترخيص السفن في دبي، وقد أصبح اليوم يوفّر للمستخدمين إمكانية الحصول على خدمات التأمين البحري، سواء كانت للتأمين ضد الغير أو للتأمين الشامل، لجميع أنواع السفن، وفي أي وقت ومن أي مكان.

وتُشكّل هذه الخدمة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الخدمات البحرية بالإمارة، ما يعكس التزام دبي بتعزيز التحول الرقمي، انسجاماً مع رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها نحو بناء مدينة ذكية متكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شوري» في الإمارات، عون الصمادي: «تُشكّل شراكتنا مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، محطة محورية في مسيرة (شوري) نحو رقمنة خدمات التأمين، حيث يتيح التكامل مع منصة (Smart DMA) لمالكي القوارب، إصدار وثائق التأمين فوراً، دون حاجة إلى أي معاملات ورقية، أو زيارة مكاتب التأمين، ما يدعم رؤية دبي نحو خدمات رقمية أكثر ذكاء وسرعة وتكاملاً».