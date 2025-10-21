الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) يمنح الزمالة الفخرية للمهندس عبدالله يوسف آل علي

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) منح الزمالة الفخرية Distinguished Fellow لرئيس جمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله يوسف آل علي، تقديراً لإسهاماته المتميزة في تطوير مهنة الهندسة وتعزيز مكانة المهندسين على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدور الريادي الذي يبذله المهندس عبدالله يوسف آل علي، في دعم القطاع الهندسي وتطوير قدراته، إلى جانب جهوده في توثيق أواصر التعاون بين المهندسين والمؤسسات الهندسية في دولة الإمارات والدول العربية، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات بالتميز والابتكار في مختلف المجالات.

وأكد المهندس عبدالله يوسف آل علي أن الزمالة الفخرية، تمثل إنجازا كبيراً له ولجمعية المهندسين، يضاف إلى مسيرة جمعية المهندسين والكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو انعكاس للجهود الجماعية للمهندسين الإماراتيين وسعيهم الدائم لتعزيز دور الهندسة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وقال: "أتطلع من خلال هذه الزمالة إلى توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الهندسية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالمهنة وترسيخ مكانة المهندس الإماراتي على الصعيد العالمي".

ويعد الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسيةWFEO، من أبرز المنظمات الدولية التي تضم تحت مظلتها جمعيات ومنظمات هندسية من مختلف دول العالم، حيث يسعى إلى دعم المبادرات الهندسية المبتكرة، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والفنية بين المهندسين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الهندسية.

وأشاد الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، بالإنجازات التي حققها المهندس عبدالله يوسف آل علي، مؤكداً أن منحه الزمالة الفخرية Distinguished Fellow يأتي امتداداً لمسيرة التعاون والشراكة المثمرة بين الاتحاد وجمعية المهندسين في دولة الإمارات، ويعكس المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها المهندس الإماراتي في المحافل الدولية.

ويُعد هذا التكريم تتويجاً لجهود المهندس عبدالله يوسف آل علي، في دعم مبادرات الاتحاد والمشاركة الفاعلة في لجانه التقنية وبرامجه التدريبية، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في الريادة الهندسية والتميز المهني على المستويين الإقليمي والعالمي.