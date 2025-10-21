ينطلق غداً.. 10 آلاف مشارك من 142 دولة في منتدى الشارقة للاستثمار

تنطلق غداً (الأربعاء) في الشارقة، الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، و130 متحدثاً دولياً من الوزراء وقادة الاقتصاد العالمي، خلال يومي 22 و23 أكتوبر.

ويحمل المنتدى هذا العام شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، ويُعقد بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، مجسداً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، ومختبراً للأفكار والحلول المبتكرة في مشهد الاستثمار المستقبلي.

ويفتتح المنتدى أعماله بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إلى جانب مشاركة نخبة من الوزراء والقادة الدوليين على مدار اليومين، من بينهم وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي.

وضمن أجندته التي تشمل 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائياً، يتناول المنتدى التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية ودورها في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، إلى جانب الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر والأمن الغذائي، والتنوع الاقتصادي ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، كما يسلط الضوء على دور الاستثمار في الزراعة الذكية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز التكامل الإقليمي بين الأسواق الناشئة، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر.